Bibliothèque du Puy Soirée jeux de rôles Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay mardi 30 septembre 2025.

Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-09-30 18:00:00

fin : 2025-09-30

2025-09-30

Venez jouer aux loups-garous de Thiercelieux. A partir de 8 ans. Durée 1h30. Sur inscriptions 04 71 02 46 10 ou bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

+33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

English :

Come and play with the werewolves of Thiercelieux. Ages 8 and up. Duration: 1h30. On booking: 04 71 02 46 10 or bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

German :

Kommen Sie und spielen Sie die Werwölfe von Thiercelieux. Ab 8 Jahren. Dauer: 1,5 Stunden. Nach Anmeldung: 04 71 02 46 10 oder bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Italiano :

Venite a giocare con i lupi mannari di Thiercelieux. A partire dagli 8 anni. Durata: 1h30. Prenotazione obbligatoria: 04 71 02 46 10 o bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Espanol :

Ven a jugar con los hombres lobo de Thiercelieux. A partir de 8 años. Duración: 1h30. Reserva obligatoria: 04 71 02 46 10 o bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

