Bibliothèque du Puy Soirée jeux de rôles Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy Soirée jeux de rôles Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay mardi 30 septembre 2025.
Bibliothèque du Puy Soirée jeux de rôles
Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-30 18:00:00
fin : 2025-09-30
Date(s) :
2025-09-30
Venez jouer aux loups-garous de Thiercelieux. A partir de 8 ans. Durée 1h30. Sur inscriptions 04 71 02 46 10 ou bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
.
Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
English :
Come and play with the werewolves of Thiercelieux. Ages 8 and up. Duration: 1h30. On booking: 04 71 02 46 10 or bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
German :
Kommen Sie und spielen Sie die Werwölfe von Thiercelieux. Ab 8 Jahren. Dauer: 1,5 Stunden. Nach Anmeldung: 04 71 02 46 10 oder bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
Italiano :
Venite a giocare con i lupi mannari di Thiercelieux. A partire dagli 8 anni. Durata: 1h30. Prenotazione obbligatoria: 04 71 02 46 10 o bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
Espanol :
Ven a jugar con los hombres lobo de Thiercelieux. A partir de 8 años. Duración: 1h30. Reserva obligatoria: 04 71 02 46 10 o bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
L’événement Bibliothèque du Puy Soirée jeux de rôles Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay