Bibliothèque du Puy Stage de robotique Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy Stage de robotique

Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 10:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-12

Deviens l’ingénieur d’un petit robot à roues.

Tu lui apprendras à avancer, tourner, repérer les obstacles et se déplacer tout seul, comme un vrai explorateur !

Dès 10 ans. Durée 2h. Participation aux 2 séances.

.

Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Become the engineer of a little wheeled robot.

You’ll teach him to move forward, turn, spot obstacles and get around on his own, just like a real explorer!

Ages 10 and up. Duration: 2 hours. Participation for 2 sessions.

L’événement Bibliothèque du Puy Stage de robotique Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay