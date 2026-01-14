Bibliothèque du Puy Stage de robotique Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy Stage de robotique Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay jeudi 12 février 2026.
Bibliothèque du Puy Stage de robotique
Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 10:30:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-12
Deviens l’ingénieur d’un petit robot à roues.
Tu lui apprendras à avancer, tourner, repérer les obstacles et se déplacer tout seul, comme un vrai explorateur !
Dès 10 ans. Durée 2h. Participation aux 2 séances.
.
Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Become the engineer of a little wheeled robot.
You’ll teach him to move forward, turn, spot obstacles and get around on his own, just like a real explorer!
Ages 10 and up. Duration: 2 hours. Participation for 2 sessions.
L’événement Bibliothèque du Puy Stage de robotique Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay