Bibliothèque du Puy Visite guidée du fond patrimonial et jeu Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-08-22 10:30:00

fin : 2025-08-22 12:00:00

2025-08-22

Visite guidée du fond patrimonial de la bibliothèque municipale suivie d’un jeu Timeline adapté à l’histoire du Velay. Dès 11 ans et pour toute la famille. Durée 1h.

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

English :

Guided tour of the municipal library’s heritage collection, followed by a Timeline game based on the history of Velay. From age 11 and for the whole family. Duration: 1 hour.

German :

Geführte Besichtigung des Kulturerbe-Fundus der Stadtbibliothek, gefolgt von einem Timeline-Spiel, das an die Geschichte des Velay angepasst ist. Ab 11 Jahren und für die ganze Familie. Dauer: 1 Stunde.

Italiano :

Visita guidata al patrimonio della biblioteca comunale, seguita da un gioco a tempo basato sulla storia di Velay. Per tutta la famiglia, a partire dagli 11 anni. Durata: 1 ora.

Espanol :

Visita guiada a los fondos patrimoniales de la biblioteca municipal, seguida de un juego de la línea del tiempo basado en la historia de Velay. Para toda la familia, a partir de 11 años. Duración: 1 hora.

