Bibliothèque du vivant De la graine à l’édition Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer

Bibliothèque du vivant De la graine à l’édition

Place Henri Vignioboul Médiathèque municipale Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

La Médiathèque municipale de Piriac-sur-Mer lance la seconde édition de la Bibliothèque du vivant , un cycle d’animations culturelles destiné à explorer la richesse et la diversité du vivant, dans une démarche citoyenne de partage et de transmission collective. Cette nouvelle édition, gratuite et ouverte à tous, se déroulera dans et hors les murs de la Médiathèque.

Avec la Bibliothèque du vivant, la Médiathèque confirme sa volonté de devenir un lieu d’exploration, d’engagement et de créativité, en proposant des actions qui croisent savoirs, expériences et partage avec le public.



Une programmation vivante et inspirante

• Jusqu’au 30 mai Grainothèque Médiathèque

Échange libre de graines de fleurs, fruits, légumes et aromates (hors graines F1).

Un espace participatif pour encourager le partage, la biodiversité et le jardinage citoyen.

• Jusqu’au 21 mai Exposition Vivant Médiathèque

Par la photographe Coralie Fournier-Moris.

Une œuvre autobiographique où l’intimité et ses expériences sont mises en scène de façon poétique. Une exposition qui se prolonge au-delà du cadre pour les adeptes des beaux week-ends de mai.

Photographe et professeur d’arts appliqués installée en Loire-Atlantique, Coralie Fournier-Moris explore les thèmes de l’identité, et de la mémoire. Elle utilise la photographie pour raconter des histoires et saisir des moments significatifs, souvent liés à des contextes sociaux ou personnels. Elle a également développé des projets qui explorent le quotidien et les interactions humaines, cherchant à créer un dialogue visuel entre le spectateur et les sujets de ses photographies.

• Mercredi 25 mars 17h30 Médiathèque

Rencontre avec Coralie Fournier-Moris

Un échange privilégié autour de son travail photographique.

• Samedi 28 mars 9h30 Salle Méniscoul

Atelier photo cyanotype & photogramme

Proposé par Coralie Fournier-Moris, avec le soutien de la galerie AZart.

Tout niveau. Duo parent enfant possible Durée 3h.

• Mercredi 1er avril 17h Salle Méniscoul

Spectacle Nid haut, nid bas, Onichliba par la Compagnie La Tangente.

Pour les enfants de 18 mois à 5 ans Durée 35 min.

En partenariat avec le Pôle Enfance-Jeunesse.

Avec Nid haut, nid bas, Onichliba , la Compagnie La Tangente propose une création poétique où se mêlent danse, objet, voix et imaginaire. Le spectacle explore la notion du nid — refuge, passage, point d’envol — en jouant sur les contrastes entre léger et ancré, intime et ouvert. Entre gestes doux, rythmes suspendus et respirations partagées, les interprètes tissent un univers sensoriel qui invite petits et grands à ressentir la vibration du vivant.

La Tangente signe ici une œuvre délicate, où l’on chemine d’un nid à l’autre, dans une exploration tendre et malicieuse de nos espaces intérieurs.

Rencontres autour du territoire et du vivant

• Samedi 14 mars 10h30 Médiathèque

Rencontre avec Maël Tannou, viticulteur

• Samedi 11 avril 10h30 Route de Mesquène (face à la rue du Vieux Lérat).

Visite du vignoble de Maël Tannou

Passionné par les savoir-faire agricoles et la vitalité des terroirs atlantiques, Maël Tannou a entrepris à Piriac-sur-Mer un projet aussi audacieux qu’inspirant planter une vigne au cœur du littoral. Porté par une vision durable et une connaissance fine des sols maritimes, il façonne patiemment un vignoble qui dialogue avec les vents, le sel et la lumière.

À travers cette initiative singulière, Maël réinvente le rapport à la terre et ouvre de nouvelles perspectives pour une viticulture locale, inventive et respectueuse de son environnement. Une aventure agricole et humaine qui s’enracine avec élégance dans le paysage piriacais.

• Mercredi 18 mars 14h Médiathèque

Atelier Fresque de l’eau

Dès 10 ans et ouvert aux adultes Durée 2h.

À faire en duo (parent, ami…) ou en solo. Un atelier collaboratif pour comprendre les enjeux liés à l’eau.

Accompagnés par les animatrices du CPIE Loire Océane, les jeunes réfléchiront à une fresque de l’eau, en explorant le cycle de l’eau, sa fragilité et son importance dans nos vies. Par le jeu, les participants apprendront à regarder autrement cette ressource essentielle, à comprendre les équilibres naturels et à prendre conscience de nos impacts sur ceux-ci. Cette fresque pédagogique est un outil pour que chacun, petits et grands, puisse s’exprimer et partager ses questionnements autour de l’eau et ainsi construire ses engagements.

Avec ce temps fort Bibliothèque du vivant , la Médiathèque municipale affirme son rôle d’acteur culturel engagé dans la transmission, la rencontre et l’éducation citoyenne. Au croisement de l’art, de la nature et du partage de connaissance, ce programme propose une exploration sensible et élargie du monde vivant, ouverte à tous les publics. .

Place Henri Vignioboul Médiathèque municipale Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 35 91 bibliotheque@piriac-sur-mer.fr

