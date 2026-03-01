Bibliothèque du vivant Rencontres autour du territoire et du vivant Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer

Bibliothèque du vivant Rencontres autour du territoire et du vivant

Place Henri Vignioboul Médiathèque municipale Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Dans le cadre de la seconde édition de la Bibliothèque du vivant , une rencontre avec Maël Tannou, vigneron à Piriac-sur-Mer, est proposée.

Passionné par les savoir faire agricoles et la vitalité des terroirs atlantiques, Maël Tannou a entrepris à Piriac sur Mer un projet aussi audacieux qu’inspirant planter une vigne au cœur du littoral. Porté par une vision durable et une connaissance fine des sols maritimes, il façonne patiemment un vignoble qui dialogue avec les vents, le sel et la lumière.

À travers cette initiative singulière, Maël réinvente le rapport à la terre et ouvre de nouvelles perspectives pour une viticulture locale, inventive et respectueuse de son environnement. Une aventure agricole et humaine qui s’enracine avec élégance dans le paysage piriacais.

.

Place Henri Vignioboul Médiathèque municipale Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 35 91 bibliotheque@piriac-sur-mer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bibliothèque du vivant Rencontres autour du territoire et du vivant Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-03 par ADT44