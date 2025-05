Bibliothèque en fête à St. Etienne du Grès – Bibliothèque Municipale de Saint-Étienne-du-Grès Saint-Étienne-du-Grès, 18 mai 2025 10:00, Saint-Étienne-du-Grès.

Bouches-du-Rhône

Bibliothèque en fête à St. Etienne du Grès Dimanche 18 mai 2025 à 10h. Bibliothèque Municipale de Saint-Étienne-du-Grès Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Le square Dorlhac de Borne et la Bibliothèque municipale vous invitent à célébrer la Fête de la Bibliothèque !

Au programme, une multitude d’ateliers pour petits et grands, qui raviront les amateurs de lecture, d’écriture et de créativité.

de 10h à 11h30

• Atelier d’écriture plongez dans l’univers des mots et laissez libre cours à votre imagination. Cet atelier, limité à 10 personnes, est accessible sur inscription.

• Atelier de reliure apprenez à fabriquer un carnet pas à pas. Une activité manuelle et créative, également sur inscription.

l’après-midi

• Atelier d’aquarelle de 14h à 15h30, initiez-vous à la peinture à l’aquarelle. Un moment de détente et de créativité, sur inscription.

• Atelier « Tataki zomé » de 14h à 16h30, découvrez la technique ancestrale japonaise du Tataki zomé qui consiste à réaliser des impressions sur tissu ou papier en martelant des végétaux fraîchement cueillis. Cet atelier est en accès libre, alors n’hésitez pas à venir essayer !

Pour terminer cette journée en beauté, à 16h30, participez à « La Dictée » ! Ouverte à tous, cette activité propose deux niveaux une dictée pour les enfants et une pour les adultes. Sortez vos cahiers et vos stylos, et relevez le défi !

Gratuit sur inscription à la Bibliothèque municipale auprès de Carole .

Bibliothèque Municipale de Saint-Étienne-du-Grès Avenue de la République

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 14 62

English :

Square Dorlhac de Borne and the Municipal Library invite you to celebrate the Library Festival!

German :

Der Dorlhac de Borne Square und die Stadtbibliothek laden Sie ein, das Bibliotheksfest zu feiern!

Italiano :

Square Dorlhac de Borne e la Biblioteca Comunale vi invitano a festeggiare la Festa della Biblioteca!

Espanol :

¡La Plaza Dorlhac de Borne y la Biblioteca Municipal te invitan a celebrar la Fiesta de la Biblioteca!

L’événement Bibliothèque en fête à St. Etienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2025-05-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles