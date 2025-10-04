Bibliothèque en fête Bibliothèque de Néronde Néronde

Bibliothèque en fête Bibliothèque de Néronde Néronde samedi 4 octobre 2025.

Bibliothèque en fête 4 et 5 octobre Bibliothèque de Néronde Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-05T14:00:00 – 2025-10-05T16:00:00

La bibliothèque en fête proposera la découverte de ses trésors, des lectures de Kamishibai aux tout-petits et deux expositions interactives « Les gens qui… » et « La boîte aux gros mots rigolos ».

Venez partager ces moments pour relire, se souvenir, rêver, pleurer, rigoler…

Bibliothèque de Néronde 4 rue des Oeufs 42510 Néronde Néronde 42510 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 27 96 63 https://bibliotheque-de-neronde-4.jimdosite.com/ Située à l’ancienne cure du village médiéval de Néronde, la bibliothèque propose nombre d’animations, d’expositions et autres événements tout au long de l’année. Au centre du village, proche du parking place de l’Église

La bibliothèque en fête proposera la découverte de ses trésors, des lectures de Kamishibai aux tout-petits et deux expositions interactives « Les gens qui… » et « La boîte aux gros mots rigolos ».

Médiathèque de la Loire