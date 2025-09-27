BIBLIOTHEQUE EN FETE Rue Vega Martigné-sur-Mayenne

BIBLIOTHEQUE EN FETE Rue Vega Martigné-sur-Mayenne samedi 27 septembre 2025.

BIBLIOTHEQUE EN FETE

Rue Vega Bibliothèque Martigné-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Ce sera la fête à la bibliothèque de Martigné le samedi 27 Septembre de 10h à 12h.

Matinée festive à la bibliothèque braderie de documents, séance jeune public, jeux…

Annulation en cas de pluie .

Rue Vega Bibliothèque Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81

English :

It’s party time at the Martigné library on Saturday 27 September from 10am to 12pm.

German :

In der Bibliothek von Martigné wird am Samstag, den 27. September von 10 bis 12 Uhr gefeiert.

Italiano :

Sabato 27 settembre, dalle 10 alle 12, si terrà una festa presso la biblioteca di Martigné.

Espanol :

Habrá una fiesta en la biblioteca de Martigné el sábado 27 de septiembre de 10.00 a 12.00 horas.

L’événement BIBLIOTHEQUE EN FETE Martigné-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Mayenne Co