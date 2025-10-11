BIBLIOTHEQUE EN FÊTE Rue de l’école Saint-Georges-Buttavent

BIBLIOTHEQUE EN FÊTE
Rue de l'école Saint-Georges-Buttavent samedi 11 octobre 2025.

Bibliothèque Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

2025-10-11

Bibliothèque en fête

matinée festive à la bibliothèque braderie de documents, séance jeune public, jeux …

Annulation en cas de pluie .

Rue de l’école Bibliothèque Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81

English :

Library party

German :

Bibliothek in Feierlaune

Italiano :

Celebrazioni in biblioteca

Espanol :

Celebraciones en la biblioteca

