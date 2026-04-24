Bibliothèque en scène Piano et chant Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg
Bibliothèque en scène Piano et chant Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg mardi 19 mai 2026.
Phalsbourg
Bibliothèque en scène Piano et chant
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-19 19:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Avec les élèves des classes de piano et de chant des professeurs de l’École de Musique Intercommunale.Tout public
0 .
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@phalsbourg.fr
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English :
With students from the piano and voice classes taught by the École de Musique Intercommunale.
L’événement Bibliothèque en scène Piano et chant Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-24 par OT PAYS DE PHALSBOURG