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Bibliothèque en scène Piano et chant Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg

Bibliothèque en scène Piano et chant Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg mardi 19 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Intercommunale Michel Lévy

Adresse : 2 rue du Collège

Ville : 57370 Phalsbourg

Département : Moselle

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Phalsbourg

Bibliothèque en scène Piano et chant

Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-19 19:00:00

Date(s) :
2026-05-19

Avec les élèves des classes de piano et de chant des professeurs de l’École de Musique Intercommunale.Tout public
0  .

Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69  mediatheque@phalsbourg.fr

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English :

With students from the piano and voice classes taught by the École de Musique Intercommunale.

L’événement Bibliothèque en scène Piano et chant Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-24 par OT PAYS DE PHALSBOURG

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