Bibliothèque en scène Piano et chant Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg

Phalsbourg

Bibliothèque en scène Piano et chant

Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-19 19:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Avec les élèves des classes de piano et de chant des professeurs de l’École de Musique Intercommunale.Tout public

0 .

Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@phalsbourg.fr

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English :

With students from the piano and voice classes taught by the École de Musique Intercommunale.

L’événement Bibliothèque en scène Piano et chant Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-24 par OT PAYS DE PHALSBOURG