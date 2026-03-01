Bibliothèque Entre Parenthèses Bibliothèque La Chaux-du-Dombief

Bibliothèque Entre Parenthèses

RENDEZ-VOUS convivial pour la réouverture de la bibliothèque ! OUVERT à toutes et à tous!

Pour fêter la fin des travaux de restauration, l’équipe de la Bibliothèque Entre Parenthèse vous invite à un moment convivial.

Le vendredi 13 mars, à partir de 17h30, à La Chaux-du-Dombief

Au programme Villes & campagnes , le thème des Nuits de la lecture, avec livres, jeux, coups de cœur… et plus encore !

Organisé par l’association Entre Parenthèses .

Bibliothèque 7 grande rue La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté vero.sallan@gmail.com

English : Moment convivial à la bibliothèque

