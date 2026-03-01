Bibliothèque Entre Parenthèses Bibliothèque La Chaux-du-Dombief
Bibliothèque 7 grande rue La Chaux-du-Dombief Jura
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-13 17:30:00
fin : 2026-03-13 23:00:00
2026-03-13
RENDEZ-VOUS convivial pour la réouverture de la bibliothèque ! OUVERT à toutes et à tous!
Pour fêter la fin des travaux de restauration, l’équipe de la Bibliothèque Entre Parenthèse vous invite à un moment convivial.
Le vendredi 13 mars, à partir de 17h30, à La Chaux-du-Dombief
Au programme Villes & campagnes , le thème des Nuits de la lecture, avec livres, jeux, coups de cœur… et plus encore !
Organisé par l’association Entre Parenthèses .
Bibliothèque 7 grande rue La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté vero.sallan@gmail.com
English : Moment convivial à la bibliothèque
