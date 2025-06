Victor Baltard et les Halles de Paris hier et aujourd’hui Bibliothèque Forney Paris 11 septembre 2025

La construction des

halles centrales de Paris est associée à l’un des plus grands architectes

français du 19e siècle dont on fête cette année les 220 ans de la

naissance : Victor Baltard (1805 – 1874). Soutenu par l’administration

parisienne, en particulier par le baron Haussmann, l’un de ses proches amis, Victor

Baltard développe de nombreux projets pour les halles à partir de 1842.

Entre 1854 et 1874,

dix pavillons sont construits dans un souci de modernité : un plan

utilisant de manière rationnelle et optimale le terrain avec des corps de

bâtiments rectangulaires séparés par des rues plantées d’arbres dont les

trottoirs couverts ne laisseraient plus de place à la vente à l’air libre.

Tout de verre et de

fonte, le Pavillon Baltard qui se dresse aujourd’hui sur le coteau de Nogent-sur-Marne

est un témoin précieux de l’architecture métallique promue par Victor Baltard et

le seul vestige majeur des Halles centrales détruites en 1971 lors du transfert

des marchés à Rungis.

En effet, face aux

protestations qui s’élèvent lors de la décision de détruire les pavillons des

Halles, le gouvernement accepte de sauver un ou deux exemplaires. Le pavillon

n°8, situé à l’angle de la rue Baltard et de la rue Berger, est finalement le

seul sauvé.

Le sauvetage est validé le 13 août 1972 par le premier ministre Jacques

Chaban-Delmas qui notifie à Roland Nungesser, député-maire de Nogent

l’obtention du pavillon n°8 : « afin

de sauvegarder un témoignage unique de la première architecture

métallique ».

Le 6 janvier 1976, le secrétaire d’État à la culture, Michel Guy,

inaugure la pose des premiers éléments en fonte du Baltard. L’inauguration

officielle a lieu en décembre 1977.

Pourquoi ce transfert

à Nogent-sur-Marne ? Quelles transformations a connu le Pavillon depuis son

utilisation pour la vente des fruits et légumes jusqu’à devenir la salle de

spectacles actuelle ? C’est l’histoire de ce bâtiment devenu iconique que

vous propose Vincent Villette lors de cette conférence.

Le conférencier

Vincent Villette est

conservateur du patrimoine. Auteur d’une thèse consacrée à la naissance du

suffrage de masse sous la deuxième République dans le département de la Seine. Il

est aujourd’hui directeur des Musées intercommunaux du Territoire Paris Est

Marne & Bois.

Le jeudi 11 septembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr

Des Halles centrales de Paris au Pavillon Baltard de Nogent-sur-Marne