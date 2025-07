Atelier d’initiation à la réparation d’objets, par Repair Café Paris Bibliothèque François Villon Paris

Atelier d’initiation à la réparation d’objets, par Repair Café Paris Bibliothèque François Villon Paris samedi 4 octobre 2025.

Les bénévoles de Repair Café proposent aux enfants une initiation aux techniques de la réparation, à la connaissance des outils, à l’apprentissage de la soudure, couture, visserie, et des techniques de montage et démontage des appareils… La réparation est une activité essentielle, gratifiante et qui préserve l’environnement. A pratiquer sans hésiter ! https://www.repaircafeparis.fr/

On ne jette plus, on répare ! C’est tendance et écolo.

Et même rigolo ! Proposé par l’association Repair Café Paris.

Le samedi 29 novembre 2025

de 10h00 à 12h30

Le samedi 04 octobre 2025

de 10h00 à 12h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://twitter.com/BiblioVillon