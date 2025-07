Conférence – Des fusées nazies aux astrocapitalistes : une autre histoire de la conquête spatiale Bibliothèque François Villon Paris

Apollo, Ariane, Artemis… les programmes

spatiaux se présentent à nous comme les épisodes d’une glorieuse épopée.

Les motifs ont varié, flattant l’élan pionnier, la science, la quête de

ressources nouvelles et plus récemment d’une hypothétique « planète

B », mais le script est resté le même : en se projetant dans l’espace,

l’humanité accomplit sa destinée.

Les archives de la conquête spatiale contredisent pourtant cette

fable. Loin du rêve humaniste, ses objectifs sont avant tout militaires,

dès les premières expérimentations des ingénieurs nazis bientôt

reconvertis dans l’aérospatiale aux États-Unis pour mener de front la

course à la Lune, aux satellites et aux missiles. Dans le sillage des space enthusiasts

au sein des gouvernements et des armées, une puissante industrie s’est

développée, surfant sur le marché des télécommunications et de la

surveillance, spéculant sur les projets d’expansion cosmique les plus

farfelus. Cet « astrocapitalisme » se caractérise aujourd’hui par une

fuite en avant destructrice : tandis que les puissances spatiales et les

milliardaires du New Space visent la Lune et Mars, débris et pollutions s’accumulent au sol et dans le ciel.

Si l’enchantement perdure, c’est qu’une vaste conquête des esprits

est à l’œuvre, dont on verra que l’héroïsation des astronautes – hier

intrépides aventuriers, aujourd’hui scientifiques éclairés – n’est

qu’une dimension parmi les plus durables. Il existe pourtant d’autres

usages de l’espace, ni guerriers ni marchands, plus contemplatifs et

plus soutenables, qui offrent une voie alternative vers les étoiles.

Arnaud Saint-Martin est sociologue, chargé de recherche au CNRS. Ses

recherches alternent entre l’histoire des sciences et techniques,

notamment astronomiques, et l’étude des transformations de

l’astronautique, de la guerre froide à l’avènement du « New Space ».

Dans le cadre du festival L'Automne de la science, le sociologue Arnaud de Saint-Martin reviendra sur l'envers du décors de la course à l'espace

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

