Atelier d’écriture animé par l’auteur Arno Bertina : les objets ont une histoire Bibliothèque François Villon Paris

Atelier d’écriture animé par l’auteur Arno Bertina : les objets ont une histoire Bibliothèque François Villon Paris mardi 21 octobre 2025.

Inscription 1 mois avant le cycle (à partir du samedi 20 septembre)

« On a tous un objet auquel on est attaché d’une manière particulière – qu’il ait une valeur marchande ou non. C’est qu’il permet, souvent, de dérouler une partie de l’histoire familiale, et celle du pays. C’est ce type de lien que nous essaierons de porter au jour : ce qui nous relie à d’autres vies que la nôtre en nous inscrivant dans un espace-temps qui nous dépasse de la tête et des épaules. Mais parce que cet atelier d’écriture compte trois séances de trois heures chacune, nous pouvons être ambitieux (artistiquement), et nous amuser à expérimenter une forme inattendue pour mettre en valeur les textes qui seront écrits. »

Les 3 bibliothèques du 10e vous proposent une série d’ateliers d’écriture sur 3 séances d’octobre à novembre.

Le mardi 04 novembre 2025

de 18h00 à 21h00

Le mardi 28 octobre 2025

de 18h00 à 21h00

Le mardi 21 octobre 2025

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-21T18:00:00+02:00

fin : 2025-11-04T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-21T18:00:00+02:00_2025-10-21T21:00:00+02:00;2025-10-28T18:00:00+02:00_2025-10-28T21:00:00+02:00;2025-11-04T18:00:00+02:00_2025-11-04T21:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon