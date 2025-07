La Lune et nous. Une exposition du CNES Bibliothèque Germaine Tillion Paris

La Lune et nous. Une exposition du CNES Bibliothèque Germaine Tillion Paris mardi 16 septembre 2025.

Il y a plus de 50 ans, le

21 juillet 1969, des astronautes posaient le pied sur la Lune. Cet exploit

historique a jeté les bases de l’exploration du système solaire. Il eut un retentissement mondial.

A cette occasion, par exemple, la maison d’édition Nagel publia un guide de voyage sur la lune. Il est conservé dans le fonds patrimonial de la Bibliothèque du tourisme et des voyages et a fait l’objet d’un Original de la semaine L’Original de la semaine : Guide Nagel La Lune – Bibliothèques spécialisées et patrimoniales de la Ville de Paris

Les quinze panneaux présentent la Lune, les grandes étapes de son exploration par les terriens et

les futures missions d’ores et déjà programmées, puisqu’ils ont décidé d’y

retourner.

Dans le cadre de L’automne de la science La tête dans les étoiles.

Quinze panneaux pour mieux connaître la Lune et son histoire passée et… future avec les habitants de la Terre. Ils sont proposés par le Centre national des études spatiales à la bibliothèque du tourisme et des voyages Germaine Tillion

Du mardi 16 septembre 2025 au samedi 25 octobre 2025 :

gratuit

L’exposition est visible aux jours et horaires d’ouverture de la bibliothèque

Tout public.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris