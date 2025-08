Mourir à Paris : des cimetières antiques aux cimetières modernes Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris

Mourir à Paris : des cimetières antiques aux cimetières modernes Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris mercredi 1 octobre 2025.

A l’occasion du 600e

anniversaire de la création de la danse macabre du cimetière des Saints

Innocents (alors situé sous l’actuelle place Joachim-du-Bellay, le long de la

rue Saint-Denis), la Bibliothèque historique, le Comité d’histoire et le

département d’histoire de l’architecture et d’archéologie de la Ville de Paris

proposent un cycle de quatre conférences sur l’évolution des cimetières

parisiens, des plus anciens cimetières gallo-romains à la création des grands

cimetières contemporains au 19e siècle (Père-Lachaise, Montparnasse, Pantin,

Thiais, …). Ce cycle sera l’occasion d’aborder l’histoire du rapport à la mort

des parisiens sur près de deux mille ans, son inscription dans le paysage

urbain et les rapports entre espaces de vie et espace des défunts.

Épisode 1 : Le pôle archéologie de la Ville de Paris discutera » Des nécropoles antiques à la naissance du cimetière médiéval « .

Épisode 2 : Nous recevrons l’administratrice des Catacombes de Paris.

Épisode 3 : Le service patrimonial des cimetières de Paris nous présentera la transition du cimetière paroissial au cimetière communal (19e-20e siècle).

Épisode 4 : Le Comité d’histoire de la Ville de Paris nous parlera de la politique du cimetière à travers le cas du Père-Lachaise.

Rendez-vous les mercredis 5 octobre, 5 et 26 novembre et 3 décembre à 19h.

2025 célèbre les 600 ans de la plus ancienne Danse macabre créée au cimetière des Innocents vers 1424-1425. Dans ce cadre, la Bibliothèque historique propose une série de conférence sur le thème de la mort à Paris.

Du mercredi 01 octobre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :

