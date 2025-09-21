Bibliothèque hors les murs : Guîtres en images Gare de Guîtres Guîtres

Bibliothèque hors les murs : Guîtres en images Dimanche 21 septembre, 10h00 Gare de Guîtres Gironde

Accès libre et gratuit.

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La bibliothèque municipale s’installe sur les quais de la gare de Guîtres : des fauteuils, des livres pour les enfants et pour les autres, mise à disposition de photographies et cartes postales retraçant l’histoire du patrimoine bâti et naturel de la commune… photographies d’événements populaires, traditionnels… Des ouvrages sur l’histoire locale seront également mis à disposition.

L’ensemble du matériel roulant et non roulant, ainsi que les locaux de la gare, seront en visite libre. Possibilité de voyages en train à 14h30 et 16h00 / Voir événement « Train touristique Guîtres-Marcenais ».

Gare de Guîtres 13 avenue de la Gare, 33230 Guîtres Guîtres 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 69 10 69 http://www.trainguitres.fr/ L’ancienne gare de Guîtres fut construite vers 1875 par les Chemins de fer des Charentes. Cette gare a l’apparence d’une maison bourgeoise : elle remplit à la fois sa fonction de gare et celle de logement pour le chef de gare et sa famille. La gare appartient aujourd’hui à la commune de Guîtres, qui l’a confiée à l’Association des bénévoles du train (Association des Amis du Chemin de Fer de la Vallée de l’Isle). Parking à proximité.

© Didier Duforest