Bibliothèque Humaine 2026 Menétru-le-Vignoble

Menétru-le-Vignoble Jura
Début : 2026-03-28 20:00:00
2026-03-28
De janvier à février, les participant·es à la Bibliothèque Humaine ont travaillé un récit de vie, pour devenir Livre humain le temps d’une soirée. Ils vous donnent rendez-vous pour découvrir leurs ouvrages, restitués dans les maisons du village.
Places limitées, sur réservation .
Menétru-le-Vignoble 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 68 54 25 contact@lecolombierdesarts.fr
