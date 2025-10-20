Bibliothèque Humaine 2026 Menétru-le-Vignoble

Menétru-le-Vignoble Jura

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

De janvier à février, les participant·es à la Bibliothèque Humaine ont travaillé un récit de vie, pour devenir Livre humain le temps d’une soirée. Ils vous donnent rendez-vous pour découvrir leurs ouvrages, restitués dans les maisons du village.

Places limitées, sur réservation .

Menétru-le-Vignoble 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 68 54 25 contact@lecolombierdesarts.fr

