Bibliothèque humaine Huriel

Bibliothèque humaine

1 rue du Pressoir Huriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Venez découvrir pour la première fois le concept de la bibliothèque humaine

ici, les livres sont des personnes.

.

1 rue du Pressoir Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 88 93 70

English :

Come and discover the human library concept for the first time:

here, books are people.

