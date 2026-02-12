Bibliothèque humaine Huriel

Bibliothèque humaine Huriel dimanche 22 février 2026.

1 rue du Pressoir Huriel Allier

2026-02-22
fin : 2026-02-22

2026-02-22

Venez découvrir pour la première fois le concept de la bibliothèque humaine
ici, les livres sont des personnes.
1 rue du Pressoir Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 88 93 70 

English :

Come and discover the human library concept for the first time:
here, books are people.

