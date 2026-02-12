Bibliothèque humaine Huriel
Bibliothèque humaine Huriel dimanche 22 février 2026.
Bibliothèque humaine
1 rue du Pressoir Huriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Venez découvrir pour la première fois le concept de la bibliothèque humaine
ici, les livres sont des personnes.
.
1 rue du Pressoir Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 88 93 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the human library concept for the first time:
here, books are people.
L’événement Bibliothèque humaine Huriel a été mis à jour le 2026-02-10 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ