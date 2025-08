Exposition BD : concours scolaire du festival d’Angoulème 2025 Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

Exposition BD : concours scolaire du festival d’Angoulème 2025 Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris jeudi 4 septembre 2025.

NOUVELLE ÉDITION !

« Venez découvrir les participants 2025 du

concours de la BD scolaire organisé par le Festival d’Angoulême.

Les bandes-dessinées ont été réalisées dans le cadre des ateliers BD enfant-ado animés par Jessie Lousteau sur Instagram

Le concours, entièrement gratuit, est ouvert à tous les élèves scolarisés en établissement scolaire, en unité d’enseignement d’établissements médico-sociaux et dans les établissements scolaires français à l’étranger relevant du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, ainsi qu’aux structures sociales et culturelles (C.S.C.S., centres de loisirs, ateliers d’arts plastiques…).

A la bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill en partenariat avec le centre Paris Anim Clavel

Du jeudi 04 septembre 2025 au mardi 04 novembre 2025 :

gratuit

accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Tout public.

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill