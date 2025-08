Bibliothèque Jacques Prévert Quoi d’neuf en réserve CHERBOURG-OCTEVILLE Cherbourg-en-Cotentin

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

2025-09-20

Saviez-vous que le réseau des bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin conserve de nombreux ouvrages anciens, rares et précieux par leur forme ou leur contenu ? Sans cesse enrichies et restaurées, ces collections constituent le patrimoine commun, témoins de l’histoire de notre territoire ayant vocation à être transmis de génération en génération. Sensibles à la lumière, aux variations atmosphériques et manipulations, ces documents ne sortent que rarement de leur réserve.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la bibliothèque Jacques Prévert vous invite à la présentation des acquisitions patrimoniales et projets de restaurations menés durant l’année écoulée.

