Par Jupiter ! Bibliothèque Jean d’Ormesson (ex-Europe) Paris samedi 27 septembre 2025.

Jupiter est la cinquième planète du Système solaire et la plus massive. Géante gazeuse aux tempêtes toxiques, elle abrite des lunes intrigantes comme Ganymède, qui pourrait receler un océan liquide sous sa croûte de glace — et peut-être de la vie. La sonde spatiale JUICE de l’ESA a été lancée avec succès le 14 avril 2023. Après un voyage interplanétaire de 7 ans, elle se placera en orbite autour de Jupiter, puis de son satellite Ganymède deux ans plus tard. Dotée de 10 instruments scientifiques, elle va permettre d’étudier d’une part les conditions d’habitabilité des satellites de glace Joviens, et en particulier Ganymède, Europe et Callisto, et d’autre part le système Jovien avec sa magnétosphère et les liens Jupiter-anneaux-satellites.



Cédric Leyrat est astronome-adjoint à l’Observatoire de Paris – PSL, au Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique (LESIA). Spécialiste de l’étude des surfaces des petits corps du Système solaire en infrarouge proche et thermique, il a contribué aux missions Cassini (Saturne) et Rosetta (comète Churyumov-Gerasimenko) au sein du CEA à Saclay et du JPL en Californie. Il travaille aujourd’hui sur Bepi-Colombo (Mercure), MMX (exploration de Phobos, lune de Mars) et sur JUICE, dédiée à l’exploration de Jupiter et de ses lunes glacées.

Explorez Jupiter comme jamais auparavant avec l’astronome Cédric Leyrat !

Le samedi 27 septembre 2025

de 11h00 à 13h00

gratuit

Réservation :

https://bibliocite.fr/evenements/

01 44 78 80 50

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Jean d’Ormesson (ex-Europe) 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-ex-europe-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr