Atelier « Grandir et vivre avec les écrans » – Bibliothèque Jean d’Ormesson (ex-Europe) Paris, 17 mai 2025, Paris.

Cette intervention à destination des parents et des éducateurs vise à comprendre les impacts réels des écrans, à prévenir les risques et à accompagner les enfants dans un usage plus conscient, équilibré et sécurisé du numérique.

Le samedi 17 mai 2025

de 11h30 à 13h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-17T14:30:00+02:00

2025-05-17T12:30:00+02:00_2025-05-17T14:00:00+02:00

fin : 2025-05-17T16:00:00+02:00

Bibliothèque Jean d’Ormesson (ex-Europe) 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

https://www.paris.fr/evenements/mon-enfant-et-les-ecrans-une-semaine-pour-bien-vivre-le-numerique-en-famille-83324 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr

Dans le cadre de La Semaine Mon enfant et les écrans organisée par la Ville de Paris, la bibliothèque a le plaisir d’accueillir Marina Bodescu, experte de l’impact des écrans sur le développement des enfants.