Bibliothèque: Kafé BD Médiathèque Carhaix-Plouguer
Médiathèque Espace du Château Rouge Carhaix-Plouguer Finistère
Début : 2026-02-07 11:00:00
2026-02-07
Un samedi matin par trimestre, découvrez avec Hoel, les nouvelles BD et ses coups de cœur en la matière pour un moment convivial autour d’une boisson chaude à la médiathèque.
Ouvert à toutes et tous .
