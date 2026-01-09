Bibliothèque: Kafé BD Médiathèque Carhaix-Plouguer

Bibliothèque: Kafé BD

Médiathèque Espace du Château Rouge Carhaix-Plouguer Finistère

Un samedi matin par trimestre, découvrez avec Hoel, les nouvelles BD et ses coups de cœur en la matière pour un moment convivial autour d’une boisson chaude à la médiathèque.

Ouvert à toutes et tous .

Médiathèque Espace du Château Rouge Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 37 34

