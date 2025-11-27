Bibliothèque Lectures, temps d’échanges et atelier d’écriture

40 rue des martyrs Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 18:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Dans le cadre de la journée pour l’élimination des violences faites aux femmes, le CLAJ organise un événement en lien avec la bibliothèque de Carhaix et Julie Dénès, autrice.

Seront proposés:

des lectures sur la thématique de l’emprise, suivies d’un temps d’échange et d’un atelier d’écriture.

C’est un événement gratuit et ouvert à toutes et à tous. .

40 rue des martyrs Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 37 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bibliothèque Lectures, temps d’échanges et atelier d’écriture Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-11-13 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée