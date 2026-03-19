Bibliothèque Léon Deubel

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Poussez les portes de la réserve précieuse de la bibliothèque municipale de Belfort et découvrez l’histoire de ses collections et la réalité des enjeux conservation au cours d’une visite guidée. Des ouvrages rares, anciens et précieux vous seront présentés comme des incunables, véritable trésor de la naissance de l’imprimerie, et des manuscrits.

Réservé aux adultes.

Visite non échangeable, non remboursable. .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

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English : Bibliothèque Léon Deubel

L’événement Bibliothèque Léon Deubel Belfort a été mis à jour le 2026-03-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)