Exposition | Panthera, se raconte en images ! Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris mardi 9 septembre 2025.

AVEC PANTHERA, SORTEZ LES GRIFFES DU QUOTIDIEN : UNE EXPOSITION OU CHAQUE ILLUSTRATION RUGIT D’ORIGINALITÉ !



Cette exposition réunit 14 illustrations extraites de livres illustrés pour la jeunesse et les adultes. Éco-conçus, libres et exigeants. Ces ouvrages donnent de l’espace aux idées qui bousculent, interrogent ou inspirent, et invitent à affûter le regard, dès le plus jeune âge.

Les éditions Panthera plongent leur truffe dans des formes graphiques variées pour faire de chaque titre qu’elles publient, une œuvre unique dans son propos comme dans sa forme. Pour cela, elles mettent en avant (en tandem ou en solo) des illustrateur.rices et auteur.rices, qui portent chacun.e un univers singulier.

Du mardi 9 au samedi 27 septembre Accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Dans le cadre du festival Formula Bula, bande dessinée et plus si affinité du 26 au 28 septembre 2025



Coup de projecteur sur une maison d’édition indépendante d’ouvrages illustrés pour petit.e.s et grand.e.s

Du mardi 09 septembre 2025 au samedi 27 septembre 2025 :

gratuit Tout public.

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33145546976 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/