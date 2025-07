Soirée jeux – bibliothèque L’Heure Joyeuse – 5e et 6e arrondissement Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Soirée jeux – bibliothèque L’Heure Joyeuse – 5e et 6e arrondissement Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris vendredi 19 septembre 2025.

Les bibliothèques des 5e et 6e arrondissement s’associent, afin de vous proposer une soirée jeux par mois : retrouvez les dates, lieux et horaires des soirées jeux à venir, de septembre 2025 à février 2026.

Quel que soit votre âge, votre nombre, votre niveau de jeu, venez et découvrez de nombreux jeux, en compagnie de nos habitués et des bibliothécaires. Des tous petits aux plus grands, vous trouverez des jeux d’ambiance, de ressources, de stratégie, de bluff… Vous pouvez également apporter vos propres jeux pour les faire découvrir à d’autres.

Buffet participatif : contribuez avec vos spécialités, boissons ou nourriture.

Le 20 septembre à la bibliothèque Rainer Maria Rilke (5e arr.), 18h-22h.

Le 11 octobre à la bibliothèque Mohammed Arkoun (5e arr.), 18h-22.

Le 15 novembre à la bibliothèque André Malraux (6e arr.), 18h-22h, en présence d’interprètes LSF.

Le 13 décembre à la bibliothèque de L’Heure Joyeuse (5e arr.), 18h-20h30.

Le 17 janvier 2026 à la bibliothèque Buffon (5e arr.), 18h-22h, en présence d’interprètes LSF.

Le 14 février 2026 à la bibliothèques des littératures policières (dite BiLiPo) (5e arr.), 18h-22h.

Renseignements sur les horaires d’accès et modalités d’inscription à vérifier auprès de chaque bibliothèque concernée.

Le 17 janvier 2026 à la bibliothèque Buffon : entrée libre sans réservation, de 18h à 22h, dans la limite des places disponibles (auditorium de 100 places au 5e étage).

Du samedi 20 septembre 2025 au samedi 14 février 2026 :

gratuit

Renseignements sur place ou par téléphone, au 01 80 05 47 60.

Tout public.

Date(s) :

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-l-heure-joyeuse-2882 +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/