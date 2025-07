Atelier – Le voyage de Sissi Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Atelier – Le voyage de Sissi Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 6 septembre 2025.

Dans le cadre du salon « Lisons libres ! ».

Sissi prend la poudre d’escampette alors que c’est interdit ! Dans son voyage elle fait de grandes rencontres et plein de découvertes !

Deviens son compagnon de route et fabrique, dessine et colle le petit livret accordéon qui, au fil des pages, tracera le chemin de Sissi, ses différentes émotions et ses trouvailles !

Atelier proposé par Estelle Billon Spagnol.

Atelier gratuit, sur réservation : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr ou 01 44 78 55 20.

Le samedi 06 septembre 2025

de 11h00 à 12h30

gratuit

Sur réservation : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr ou 01 44 78 55 20.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 8 ans.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

https://www.edition-idf.fr/salon-lisons-libres-/ salon@edition-idf.fr