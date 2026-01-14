Bibliothèque municipale Jeux de rôle Bibliothèque municipale Trouville-sur-Mer

Bibliothèque municipale Jeux de rôle

Bibliothèque municipale 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 10:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-24 2026-02-27 2026-04-21 2026-04-24

Entrez dans la peau d’un personnage et vivez une aventure collective pleine d’imagination. Cet atelier initiera les enfants à partir de 10 ans aux bases du jeu de rôle, entre stratégie, coopération et narration. Une expérience ludique et immersive à ne pas manquer.

Toutes les animations sont gratuites sur réservation au 02 50 31 00 23 .

Bibliothèque municipale 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 50 31 00 23

English : Bibliothèque municipale Jeux de rôle

Step into the shoes of a character and experience a collective adventure full of imagination. This workshop will introduce children aged 10 and over to the basics of role-playing, combining strategy, cooperation and storytelling. A fun, immersive experience not to be missed.

