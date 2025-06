Mélodies de Jean Cras Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret Paris 2 juillet 2025

À l’occasion des « Découvertes » de la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret, le jeune Quatuor Wassily — formé au sein de ProQuartet — vous convie à un concert exceptionnel aux côtés de la soprano Thaïs Raï-Westphal, artiste de la Fondation Royaumont. Ensemble, ils vous entraîneront à la redécouverte de l’univers poétique, subtil et trop souvent oublié de Jean Cras, que Henri Duparc appelait avec tendresse « le fils de mon âme ».

Officier de marine et compositeur breton, Jean Cras a laissé une œuvre d’une grande finesse, profondément marquée par la mer et les horizons lointains. Ses Mélodies, véritables joyaux du répertoire français du début du XXe siècle, invitent à la rêverie et à la contemplation.

Grâce au précieux fonds Jean Cras conservé à la BLGF, les artistes ont pu explorer en profondeur son œuvre et en livrer une interprétation intime et nuancée. Ce concert, placé sous le signe de la redécouverte, rend hommage à une voix singulière du patrimoine musical français.

Tous les concerts donnent lieu à des moments d’échange entre les artistes et le public autour d’un verre organisé après la représentation (cocktail). Le billet d’entrée donne accès au concert et au cocktail.

Programme

– Jean Cras, Quatuor à cordes n°1 « À ma Bretagne »,

I. Lent – Allegro

– Jean Cras, 4 Mélodies

I. Douceur du soir (Georges Rodenbach)

II. Mains lasses (Georges Rodenbach)

III. L’espoir luit (Paul Verlaine)

IV. Image (Édouard Schneider)

– Gabriel Fauré, Quatuor à cordes en mi mineur op.121

I. Allegro Moderato

II. Andante

III. Allegro

Le mercredi 02 juillet 2025

de 19h30 à 20h30

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret 11bis, rue Vézelay 75008 Paris

https://www.bibliotheques-royaumont.com/evenement/concert-quatuor-avec-voix-de-jean-cras-artistes/?date=02/07/2025T19:30 +33153890910 contact@blgf.fr

Découvrez, à l’occasion de ce dernier concert de la saison culturelle de la BLGF, les si rarement jouées Mélodies de Jean Cras (1879-1932).