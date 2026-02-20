Bibliothèque Pages partagées Médiathèque Carhaix-Plouguer

Bibliothèque Pages partagées

Médiathèque Espace du Château Rouge Carhaix-Plouguer

Début : 2026-03-05 17:30:00

2026-03-05

Chaque trimestre, la bibliothèque de Carhaix vous propose un moment de convivialité et d’échange sur des sélections d’ouvrages et vos derniers coups de cœur. .

Médiathèque Espace du Château Rouge Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 37 34

