Bibliothèque Pages partagées Médiathèque Carhaix-Plouguer

Médiathèque Espace du Château Rouge Carhaix-Plouguer
2026-03-05 17:30:00
fin : 2026-03-05
2026-03-05
Chaque trimestre, la bibliothèque de Carhaix vous propose un moment de convivialité et d’échange sur des sélections d’ouvrages et vos derniers coups de cœur. .
Médiathèque Espace du Château Rouge Carhaix-Plouguer 29270
