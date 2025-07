Niki de Saint-Phalle, « une sacrée Nana ». Bibliothéque Rainer Maria Rilke Paris

Niki de Saint-Phalle, « une sacrée Nana ». Bibliothéque Rainer Maria Rilke Paris samedi 13 septembre 2025.

Niki de Saint-Phalle (1930-2002) est l’une des rares femmes à se faire accepter par l’avant-garde artistique très masculine des années 60. Unique membre féminin des Nouveaux Réalistes, elle développe un univers personnel marqué par son histoire intime, son imaginaire et la représentation de la femme. Artiste complète et engagée, elle ose tous les matériaux et tous les formats, avec des œuvres fortes et parfois monumentales.

Conférence par Emilie Verger.

Niki de Saint phalle, conférence par Emilie Verger, doctorante en histoire de l’art contemporain et conférencière.

Le samedi 13 septembre 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-13T18:00:00+02:00

fin : 2025-09-13T19:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-13T18:00:00+02:00_2025-09-13T19:30:00+02:00

Bibliothéque Rainer Maria Rilke 88 ter Boulevard de Port Royal 75005 Paris

+33156817292 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr