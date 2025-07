Atelier Marie-Noëlle Hortvath-section jeunesse Bibliothéque Rainer Maria Rilke Paris

C’est l’automne qui s’installe !

Les feuilles changent de couleur, la nature se transforme, et les animaux se préparent doucement pour l’hiver…

À partir des livres de l’illustratrice Marie-Noëlle Horvath, viens toi aussi imaginer et créer de jolies images de la faune et de la flore.

Tu repartiras avec ton propre imagier plein de couleurs et de poésie !

Atelier avec l’illustratrice Marie-Noëlle Horvath

à la bibliothèque Rainer-Maria Rilke

Samedi 20 Septembre 2025

de 15h30 à 17h00

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Bibliothéque Rainer Maria Rilke 88 ter Boulevard de Port Royal 75005 Paris

+33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke https://www.facebook.com/bibliothequerilke