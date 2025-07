Isabelle Laroche en concert Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

Isabelle Laroche en concert Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris samedi 27 septembre 2025.

Qui est Isabelle Laroche.

Isabelle Laroche est une artiste multidisciplinaire basée à Paris, qui se distingue par sa capacité à fusionner les univers électro, pop et jazz dans une esthétique sonore sophistiquée et immersive. Elle est à la fois : Auteure, compositrice, interprète, productrice autodidacte et instrumentaliste.

Style et influences

Son travail est influencé par des figures comme Kraftwerk, Donna Summer ou Ben Böhmer, témoignant d’un goût prononcé pour la musique électronique aux textures fines, mêlée à une sensibilité pop mélodique et des harmonies jazz.

Parcours

Fille du journaliste, écrivain et alpiniste Jean-Louis Laroche, Isabelle a grandi entre le Venezuela et l’Afrique du Sud, avant de revenir en France à 17 ans. Elle intègre alors le Lycée Louis-le-Grand à Paris, puis se forme à l’American School of Modern Music, spécialisée en jazz.

Univers artistique

Sa musique, autant sensorielle qu’intellectuelle, s’inspire aussi de domaines comme : la littérature, l’ethnologie et les arts visuels.

Pratique créative

Elle produit et réalise ses œuvres numériques, de la synthèse sonore à l’image générée par ordinateur. Elle est bêta-testeuse pour Ableton Live, ce qui la place à l’avant-garde des outils de création musicale. Sur scène, seule ou accompagnée, elle propose des récitals électro-jazz immersifs, où chaque performance devient une expérience sensorielle et narrative

Isabelle Laroche incarne une artiste complète et contemporaine, ancrée dans la technologie et la tradition musicale, tout en affirmant une voix artistique personnelle et poétique.

Le samedi 27 septembre 2025

de 18h15 à 20h15

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

+33156817292 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/