Bibliothèque Rencontre-Conférence-Expo La chaine du livre et l’édition en Bretagne Médiathèque Carhaix-Plouguer

La bibliothèque accueillera un représentant des éditions Locus Solus .

Il viendra vous parler de cette maison d’édition indépendante bretonne, crée en 2012 et implantée à Châteaulin, qui publie une quarantaine de titres par an et dont la ligne éditoriale est généraliste et ambitieuse. Ce sera l’occasion d’échanger sur la conception et la réalisation d’un ouvrage, en présentant les différents acteurs de la chaine du livre. .

