Vers l’infini et au-delà : une projection émerveillante Bibliothèque Robert Sabatier Paris samedi 11 octobre 2025.

4 courts métrages d’animation,.. et 53 minutes d’émerveillements à partager petit.es et grand.es, pour le plus grand bonheur de toutes et tous :

> Swing to the Moon de Marie Bordessoule, Adriana

Bouissié, Chloé Lauzu, Vincent Levrero, Nadine De Boer, Solenne Moreau et Elisa

Drique France, 7min

Dans la forêt, Temi, une petite araignée,

rêve d’attraper la Lune. Elle va tout tenter pour essayer de l’atteindre.

> Planet ∑ (Planet Sigma) de Momoko Seto, 11 min 50

Planet Sigma abrite des créatures géantes

endormies dans la glace. Des explosions sous-marines provoquent un

réchauffement et une nouvelle vie animale.

> La

Soupe de Franzy d’Ana

Chubinidze, 8 min 38

Extraterrestre

solitaire, la cheffe cuisinière Franzy découvre que sa fameuse soupe rose n’est

pas seulement délicieuse mais également magique, lorsqu’elle la partage avec

des créatures affamées vivant sur une étrange planète…

> Les Astres immobiles de Noémi Gruner et Séléna

Picque, 26 min

Chenghua, 9 ans, est sans cesse

sollicitée par ses parents comme traductrice alors qu’elle doit préparer un

exposé sur l’Espace avec son meilleur ami Sofian. Chenghua ne supporte plus

cette responsabilité et cherche à s’émanciper de sa famille. Son envie d’espace

et son enthousiasme naturel l’aideront à franchir le pas !

Cette projection sera suivie d’un temps d’échange, en présence d’un des membres de l’équipe des Astres immobiles (sous réserve).

Rêves d’ailleurs entre poésie et tendresse, expérimental et rappel à la réalité, les films de ce programme invitent aux voyages interstellaires, vers l’infini, et au-delà !

Le samedi 11 octobre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit

Inscription en ligne à partir du 22 septembre : https://www.billetweb.fr/projection-courts-animation

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris