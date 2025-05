Fresque de la Biodiversité : pour comprendre, échanger et s’engager pour le vivant – Bibliothèque Robert Sabatier Paris, 17 mai 2025, Paris.

Un atelier ludique et scientifique qui permet de découvrir la biodiversité, les pressions qui pèsent sur elle et les conséquences de son érosion. En petit groupe, pendant 3 heures, les participants se sensibilisent aux impacts environnementaux et travaillent ensemble pour trouver des solutions.

Le samedi 17 mai 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Inscription sur place auprès des bibliothécaires, ou par téléphone 01 53 41 35 60, ou par mél : bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 116 ans.

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris

La Fresque de la Biodiversité, l’atelier pour comprendre, échanger et s’engager pour le vivant.