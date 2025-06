Etagère du Oh ! spéciale : rencontre avec Guillaume Viry Bibliothèque Robert Sabatier Paris 28 juin 2025

Une Etagère du Oh ! spéciale ouverte à toutes et tous, habitué·es de ce rendez-vous mensuel ou curieux·ses de le découvrir pour la circonstance. Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour un moment d’échange convivial à hauteur d’auteur.

Le samedi 28 juin 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit

Réservation conseillée

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris

https://www.billetweb.fr/rencontre-viry

Guillaume Viry, lauréat du Prix des lecteurs et lectrices de la ville de Paris 2025 pour son roman L’Appelé, et les éditions du Canoë nous font le très grand plaisir de venir partager un moment privilégié avec vous et répondre à toutes vos questions : sur son premier roman, sa démarche d’écrivain et d’écriture,…