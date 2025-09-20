Bibliothèque Romain Gary, 100 ans d’histoire et de patrimoine. Qui était Louis Rambourg ? Bibliothèque patrimoniale Romain Gary Nice

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Les bibliothécaires vous proposent de découvrir, pour la première fois, l’histoire méconnue du riche industriel à l’origine de la construction de la villa qui abrite la bibliothèque depuis 1925 : Louis Rambourg (1801-1893).

Après cette immersion dans le passé, prolongez votre visite en découvrant les trésors présentés dans l’exposition.

Bibliothèque patrimoniale Romain Gary 21bis boulevard Dubouchage, 06000 Nice, France

Portrait de Louis Rambourg, signé. Extrait de Louis Rambourg 1801-1893, par H. A., M., Typ. Chamerot et Renonard, Paris