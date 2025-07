Des sourds dans l’espace : rencontre LSF/FR Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Des sourds dans l’espace : rencontre LSF/FR Bibliothèque Saint-Eloi Paris samedi 11 octobre 2025.

En partenariat avec le Centre nationale d’études spatiales (CNES) et l’association Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques – STIM Sourd France.



Cette rencontre, menée par un.e modérateur.ice, abordera le métier d’astronaute, l’exploration spatiale et

l’accessibilité des sciences pour les personnes sourdes.

Elle s’inscrit dans la

dynamique de STIM Sourd France, association qui œuvre à la création de lexiques

scientifiques en Langue des Signes Française, notamment en astronomie, pour rendre les savoirs

accessibles à la communauté sourde.

Nous accueillerons Lenny Hoarau, sourd et passionné par l’espace depuis toujours. Lenny est vulgarisateur scientifique et créateur de contenu via son blog et sa chaîne YouTube Explorerspace47, où il rend l’astronomie accessible à toutes et tous, en particulier aux personnes sourdes.

Un·e scientifique du Centre national d’études

spatiales (CNES) sera également présent·e pour partager son parcours, présenter

ses missions et évoquer la question de l’accessibilité aux métiers du secteur

spatial.

samedi 11 octobre, 16h

adultes

sur inscription à partir du 11 septembre

En présence d’interprètes LSF/FR. À l’occasion de l’Automne de la science, la bibliothèque Saint-Éloi accueille une rencontre autour de l’espace et de l’accessibilité des sciences pour les personnes sourdes.

Le samedi 11 octobre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/