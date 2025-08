Utopies ? : une exposition du Centre Paris Lecture Bibliothèque Saint-Eloi Paris

En partenariat avec le Centre Paris Lecture.

« Moi, avec mes Lego et mes Playmobils, je suis le maître du monde !

Voui, voui, farpaitement !

D’abord, j’ai eu le temps de regarder comment la vie se fabriquait. Celle du dehors, dans la rue, dans l’immeuble où j’habite, à l’école, à la télévision… Je l’ai vue la vie et souvent, j’ai trouvé qu’elle n’était pas très à ma hauteur.

Bien sûr tout le monde parle la bouche en cœur des droits de l’homme, de la fraternité, de la démocratie, de la solidarité… Mais je ne suis pas dupe… Beaucoup de « Diseux » et peu de « Faiseux ».

La preuve, la guerre continue, la faim tue de plus en plus, l’argent va toujours aux mêmes poches… Je le vois bien, même si je suis petit…

Alors, je me mets dans ma chambre et je mets de l’ordre dans tout ça. Déjà, avec mes Lego je fabrique autre chose que le casier dans lequel j’habite. Bien sûr, la maison que je construis est un peu biscornue… mais moi je sais ce que je pourrais y faire… Et puis je m’attaque aux gens. Les Playmobils c’est bien. Ils sont gais, faciles à vivre, toujours d’humeur égale. Alors je les organise et ils obéissent. Pas de chef, tous à la même taille, tous à pouvoir donner des ordres ou à en recevoir. J’en mets certains au travail et le coup d’après, ce sont les autres. Il n’y a pas d’argent dans ce monde. Et les affaires des uns appartiennent aux autres. Et personne ne râle… Dans mon monde de Playmobils, il n’y a pas d’enfants. Et puis par moment, je suis obligé d’être méchant à leur place, parce que eux, justement, ils sont tout le temps trop gentils. Bon bref, dans ma chambre, j’essaie de refaire le monde idéal que les adultes n’arrivent pas à faire. Mais je ne suis pas sûr de penser à tout. Il faudrait que j’arrive à me trouver un copain « fabricateur de monde » car à deux, je pense qu’on penserait mieux. Ça ne doit pas être difficile de trouver un autre qui comme moi, a vu que ça n’allait pas… ».

La bibliothèque Saint-Éloi vous propose de réfléchir à un autre monde possible, avec l’exposition « Utopies ? », du Centre Paris Lecture.

Du mardi 04 novembre 2025 au samedi 29 novembre 2025 :

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

