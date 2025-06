Fake news : art, fiction, mensonge / Exposition Bibliothèque Saint-Eloi Paris 2 septembre 2025

Qu’est-ce qu’une « fake news », et quels sont les risques ? Comment les artistes nous amènent-ils à réfléchir différemment à la question ? Comment peut-on agir dans notre vie quotidienne ?

La bibliothèque vous propose de questionner votre propre rapport à l’information – à la vérité et à la tromperie – dans les médias, sur internet comme sur les réseaux sociaux.

Cette exposition itinérante, conçue par le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI) et proposée par le Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML), sera également accrochée dans les bibliothèques Saint-Simon, Maurice Genevoix et Virginia Woolf entre octobre et décembre 2025.

ados et adultes

entrée libre

du 2 au 27 septembre

Du mardi 02 septembre 2025 au samedi 27 septembre 2025 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-02T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-28T01:59:59+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

C’est la rentrée ! Les choses sérieuses reprennent. Une occasion de se plonger dans l’univers des médias et de l’information avec l’exposition Fakes news : art, fiction, mensonges.