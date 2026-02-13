Bibliothèque sensorielle, Médiathèque de Lille Sud, Lille

Bibliothèque sensorielle Mercredi 11 mars, 15h00 Médiathèque de Lille Sud Nord

Sur réservation

Début : 2026-03-11T15:00:00+01:00 – 2026-03-11T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-11T15:00:00+01:00 – 2026-03-11T16:30:00+01:00

Venez découvrir une Bibliothèque sensorielle qui éveillera vos cinq sens !

Animation organisée par les médiateurs de l’association « Les papillons blancs ».

Au programme :

Découverte de la bibliothèque sensorielle

Animation autour de la bibliothèque animée, en lien avec la thématique du mois

Atelier manuel participatif, également en lien avec la thématique

L’association Les Papillons Blancs de Lille (aussi appelée Apei de Lille) revendique des réponses pour toutes les personnes en situation de handicap mental et leur famille.

Médiathèque de Lille Sud 11 rue de l'asie 59000 Lille Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

Une médiation accessible à toutes et tous autour du livre, animée par l’association « Les papillons blancs ».

Papillons Blancs – 2019