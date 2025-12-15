Bibliothèque sensorielle médiathèque du Vieux-Lille Lille

Bibliothèque sensorielle Mercredi 28 janvier 2026, 15h00 médiathèque du Vieux-Lille Nord

Bibliothèque sensorielle pour les enfants de 4-8 ans

Une expérience à vivre pour les enfants accompagnés de leurs parents, autour d’une lecture et d’un atelier créatif.

Médiation assurée par l’association Les Papillons Blancs, autour du thème de l’hiver.

médiathèque du Vieux-Lille 25 place Louise de Bettignies Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Une médiation accessible à toutes et tous autour du livre

