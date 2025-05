CESAR & NORA KACI / Amazigh Ghost Town – Bibliothèque Smith-Lesouëf Nogent-sur-Marne, 7 juin 2025, Nogent-sur-Marne.

Présentée dans la bibliothèque Smith-Lesouëf, l’installation inédite Amazigh Ghost Town explore à

la fois l’héritage familial de César et Nora Kaci et l’histoire de la

communauté kabyle de l’Est de la France dans les années 1960-1970. Dans le bar

que tenaient les parents de Nora, tout prenait des airs de cinéma. Les clients,

avec leurs gestes singuliers et leurs personnalités marquées, étaient baptisés

par les enfants de surnoms d’acteurs hollywoodiens. On croisait un « Victor

Mature » ou un « Lee Van Cleef » au comptoir. Le café était un

véritable saloon. Dans cet espace à la frontière du réel et du fantastique, les

histoires de migration se mêlent aux aventures de cow-boys, les conversations

aux échos lointains d’un western kabyle.

Du mercredi 11 juin 2025 au jeudi 12 juin 2025 :

mardi, mercredi, jeudi

de 13h00 à 18h00

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Bibliothèque Smith-Lesouëf 14 bis rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne

https://www.fondationdesartistes.fr/ maba@fondationdesartistes.fr

Une installation, des cowboys en billboard de bois, comme un décor de western kabyle