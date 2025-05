« Là où les collines et les arbres parlent » : chez les Chepang du Népal – Bibliothèque universitaire des langues et civilisations Paris, 26 mai 2025, Paris.

Dans cette exposition se révèle un rapport sensible aux arbres et aux

collines : les arbres deviennent tambours, instruments de passage vers

d’autres mondes et objets structurants de la société chepang traditionnelle ; les collines, quant à elles, forment à la fois le territoire des Chepang et se souviennent, dit-on, des récits fondateurs.

Mais ce monde est lui-même fragile. Les Chepang

vivent dans des zones montagneuses reculées, souvent éloignées des

routes, des structures de soin et des écoles. Certains groupes sont

confrontés à la précarité et à la malnutrition. Leur langue, le chepang,

tend à disparaître et leurs pratiques rituelles se trouvent fragilisées

par les nombreuses conversions au protestantisme, dont les chamanes

deviennent parfois pasteurs.

Commissariat :

Adrien Viel, anthropologue et cinéaste

Du lundi 26 mai 2025 au vendredi 01 août 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-26T13:00:00+02:00

2025-05-26T11:00:00+02:00_2025-05-26T21:00:00+02:00;2025-05-27T11:00:00+02:00_2025-05-27T21:00:00+02:00;2025-05-28T11:00:00+02:00_2025-05-28T21:00:00+02:00;2025-05-29T11:00:00+02:00_2025-05-29T21:00:00+02:00;2025-05-30T11:00:00+02:00_2025-05-30T21:00:00+02:00;2025-05-31T11:00:00+02:00_2025-05-31T21:00:00+02:00;2025-06-02T11:00:00+02:00_2025-06-02T21:00:00+02:00;2025-06-03T11:00:00+02:00_2025-06-03T21:00:00+02:00;2025-06-04T11:00:00+02:00_2025-06-04T21:00:00+02:00;2025-06-05T11:00:00+02:00_2025-06-05T21:00:00+02:00;2025-06-06T11:00:00+02:00_2025-06-06T21:00:00+02:00;2025-06-07T11:00:00+02:00_2025-06-07T21:00:00+02:00;2025-06-09T11:00:00+02:00_2025-06-09T21:00:00+02:00;2025-06-10T11:00:00+02:00_2025-06-10T21:00:00+02:00;2025-06-11T11:00:00+02:00_2025-06-11T21:00:00+02:00;2025-06-12T11:00:00+02:00_2025-06-12T21:00:00+02:00;2025-06-13T11:00:00+02:00_2025-06-13T21:00:00+02:00;2025-06-14T11:00:00+02:00_2025-06-14T21:00:00+02:00;2025-06-16T11:00:00+02:00_2025-06-16T21:00:00+02:00;2025-06-17T11:00:00+02:00_2025-06-17T21:00:00+02:00;2025-06-18T11:00:00+02:00_2025-06-18T21:00:00+02:00;2025-06-19T11:00:00+02:00_2025-06-19T21:00:00+02:00;2025-06-20T11:00:00+02:00_2025-06-20T21:00:00+02:00;2025-06-21T11:00:00+02:00_2025-06-21T21:00:00+02:00;2025-06-23T11:00:00+02:00_2025-06-23T21:00:00+02:00;2025-06-24T11:00:00+02:00_2025-06-24T21:00:00+02:00;2025-06-25T11:00:00+02:00_2025-06-25T21:00:00+02:00;2025-06-26T11:00:00+02:00_2025-06-26T21:00:00+02:00;2025-06-27T11:00:00+02:00_2025-06-27T21:00:00+02:00;2025-06-28T11:00:00+02:00_2025-06-28T21:00:00+02:00;2025-06-30T11:00:00+02:00_2025-06-30T21:00:00+02:00;2025-07-01T11:00:00+02:00_2025-07-01T21:00:00+02:00;2025-07-02T11:00:00+02:00_2025-07-02T21:00:00+02:00;2025-07-03T11:00:00+02:00_2025-07-03T21:00:00+02:00;2025-07-04T11:00:00+02:00_2025-07-04T21:00:00+02:00;2025-07-05T11:00:00+02:00_2025-07-05T21:00:00+02:00;2025-07-07T11:00:00+02:00_2025-07-07T21:00:00+02:00;2025-07-08T11:00:00+02:00_2025-07-08T21:00:00+02:00;2025-07-09T11:00:00+02:00_2025-07-09T21:00:00+02:00;2025-07-10T11:00:00+02:00_2025-07-10T21:00:00+02:00;2025-07-11T11:00:00+02:00_2025-07-11T21:00:00+02:00;2025-07-12T11:00:00+02:00_2025-07-12T21:00:00+02:00;2025-07-14T11:00:00+02:00_2025-07-14T21:00:00+02:00;2025-07-15T11:00:00+02:00_2025-07-15T21:00:00+02:00;2025-07-16T11:00:00+02:00_2025-07-16T21:00:00+02:00;2025-07-17T11:00:00+02:00_2025-07-17T21:00:00+02:00;2025-07-18T11:00:00+02:00_2025-07-18T21:00:00+02:00;2025-07-19T11:00:00+02:00_2025-07-19T21:00:00+02:00;2025-07-21T11:00:00+02:00_2025-07-21T21:00:00+02:00;2025-07-22T11:00:00+02:00_2025-07-22T21:00:00+02:00;2025-07-23T11:00:00+02:00_2025-07-23T21:00:00+02:00;2025-07-24T11:00:00+02:00_2025-07-24T21:00:00+02:00;2025-07-25T11:00:00+02:00_2025-07-25T21:00:00+02:00;2025-07-26T11:00:00+02:00_2025-07-26T21:00:00+02:00;2025-07-28T11:00:00+02:00_2025-07-28T21:00:00+02:00;2025-07-29T11:00:00+02:00_2025-07-29T21:00:00+02:00;2025-07-30T11:00:00+02:00_2025-07-30T21:00:00+02:00;2025-07-31T11:00:00+02:00_2025-07-31T21:00:00+02:00;2025-08-01T11:00:00+02:00_2025-08-01T21:00:00+02:00

fin : 2025-08-01T23:00:00+02:00

Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 65, rue des Grands Moulins 75013 Paris

http://www.bulac.fr/node/3357 +33181691831 action-culturelle@bulac.fr

Les Chepang du Népal sont une population tibéto-birmane dont les gestes, aussi bien quotidiens que rituels, dialoguent avec les éléments, les animaux et les plantes. En regard avec des objets chamaniques et les collections de la BULAC, cette exposition de photographies argentiques et numériques prises par le chercheur et cinéaste Adrien Viel ouvre le regard à un monde où les ancêtres résident sous la terre, les premières récoltes leur sont offertes à la fin de la mousson et la forêt est perçue comme un espace vivant, habité d’animaux et d’esprits aux forces ambivalentes.