Bibliothèque Universitaire Saint-Charles, œuvre de Fernand Pouillon Bibliothèque Saint-Charles Marseille

Bibliothèque Universitaire Saint-Charles, œuvre de Fernand Pouillon Samedi 20 septembre, 09h00 Bibliothèque Saint-Charles Bouches-du-Rhône

Visite immersive de la B.U Saint-Charles labellisée « Architecture contemporaine remarquable »

Entrez dans les coulisses du bâtiment, découvrez sa situation dans le parcours de son architecte Fernand Pouillon et venez admirer une sélection de documents patrimoniaux issus de sa réserve.

Bibliothèque Saint-Charles 1 Pl. Victor Hugo 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Aix-Marseille Université