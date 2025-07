Club de lecture : littératures queer Bibliothèque Vaclav Havel Paris

Club de lecture : littératures queer Bibliothèque Vaclav Havel Paris samedi 11 octobre 2025.

Rendez-vous samedi 11 octobre à 14h30 pour échanger librement et en toute convivialité vos coups de cœurs littéraires et inspirations culturelles diverses autour d’un thème de liberté : personnages, récits et émancipations LGBTQIA+.

Ce club se tiendra à la bibliothèque Vaclav Havel !

Club ouvert à toustes, avec ou sans coups de cœur à partager !

Pleine lumière sur l’édition indépendante, les voix qui crient, chuchotent et dansent au rythme des pages, à travers des textes de tous horizons choisis avec amour.

Le samedi 11 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit

Par téléphone au 01 40 38 65 40

Par mail bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T17:30:00+02:00

fin : 2025-10-11T19:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T14:30:00+02:00_2025-10-11T16:00:00+02:00

Bibliothèque Vaclav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

+33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel